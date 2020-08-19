Школы в Пскове адаптируют для удобства маломобильных учеников

12:56, 19 августа 2020, ПАИ

Для удобства маломобильных учеников в Пскове адаптируют школы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Активисты «Единой России» вместе с экспертами провели рейд по школам Пскова. Участники рейда побывали в многопрофильном лицее № 4 – корпусе на ул. Коммунальной и в Псковском педагогическом комплексе – школе № 26. Общественники проверили их на предмет доступности для маломобильных учеников.

В ходе рейда эксперты пробовали попасть в здания с использованием пандусов и оценивали, насколько удобно и безопасно это смогут делать дети.

Вход в многопрофильный лицей № 4 сделан по всем нормативам доступной среды. Дети на инвалидных колясках смогут не только беспрепятственно подняться к крыльцу, но и въехать в здание. Вдоль пандуса оборудованы специальные поручни. Эксперты отметили отсутствие порога при входе в дверь, а также возможность беспрерывного движения без препятствий. Кроме того, участники рейда обратили внимание, что наклон конструкции соответствует нормам, а через каждые несколько метров оборудованы горизонтальные площадки для отдыха и разворота. Новый пандус в многопрофильном лицее появился весной этого года.

«Это большой шаг вперед. Ребенок с инвалидностью сможет удобно попадать в здание школы и покинуть его. Доступность очень важна для социализации ребенка с инвалидностью, потому что он общается в обычной среде и в дальнейшем будет чувствовать себя комфортно в жизни. Те дети, которые обучаются с ним, - им тоже будет комфортно», - отметила региональный координатор партпроекта «Единая страна - доступная среда», депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова.

Небольшой недочет эксперт обнаружила на тротуаре рядом со школой, где не оказалось ровного спуска для переезда через дорогу. Такое же препятствие участники рейда выявили около 26-й школы. Для того чтобы проехать к пандусу на коляске, необходимо преодолеть барьер в виде бордюрного камня.

К конструкции пандуса у школы № 26 замечаний у общественников не было. Угол наклона не выше допустимого, есть площадки для разворота. Пандус сделан из железной сетки, которая не задерживает грязь и снег.

Подобные рейды планируется осуществить и по другим образовательным учреждениям областного центра.

«Все больше и больше появляется учреждений, оборудованных для маломобильных групп граждан. Наверное, невозможно сделать все и сразу, но то, что с каждым годом постепенно повышается доступность учебных заведений, – это, конечно, радует», - отметила Борисенкова.