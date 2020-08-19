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Общество

В Псковском театре кукол 26 августа состоится премьера спектакля «Бегемотик»

Премьера спектакля состоится 26 августа. Фото из официальной группы театра в "ВКонтакте".

Псковский театр кукол возобновляет свою работу. 26 августа псковским зрителям покажут премьерный спектакль «Бегемотик».  

В целом Псковский театр кукол до конца года представит зрителям три премьерных спектакля, сообщила генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции в «Интерфакс» 19 августа, которая посвящена обзору проектов ТКД осени и зимы этого года.

Ольга Тимофеева сообщила, что через неделю в Псковском театре кукол состоится премьера спектакля «Бегемотик». Еще один новый спектакль покажут зрителям в сентябре, в целом до конца года псковских детей и взрослых ждут три премьерных постановки.

Спектакли будут проходить при соблюдении карантинных мер. Зрители должны находиться в помещении в масках, число зрительных мест в зале и, соответственно, билетов на каждый спектакль сокращено до пятидесяти, уточнили в театре кукол.
 

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