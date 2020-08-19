Пригласительные на фестиваль «Музыка на воде» в Пскове разобраны

12:57, 19 августа 2020, ПАИ

В Пскове разобраны все пригласительные на фестиваль «Музыка на воде», который пройдёт в Мирожском дендропарке с 21 августа по 12 сентября. Об этом сообщила генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции 19 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Тимофеева отметила, что в Мирожском дендропарке уже стоит сцена, завозится оборудование.

Фестиваль «Музыка на воде» организовывает Псковская областная филармония при финансовой поддержке Министерства культуры России. Посетить фестиваль можно будет только по пригласительным. Мероприятие будет проходить с соблюдением всех санэпидемиологических мер.