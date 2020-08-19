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Общество

Музей-заповедник «Михайловское» передал коллекцию экспонатов для выставки в Оренбурге

Фото: пресс-служба ФГУП ГЦСС

Для выставки в Оренбурге музей-заповедник «Михайловское» передал коллекцию экспонатов. Были доставлены 78 ценных предметов из коллекции «Графика», сообщили в пресс-службе ФГУП ГЦСС.

Спецсвязь России доставила музейные ценности в Оренбургский областной музей изобразительных искусств. 78 ценных предметов из коллекции «Графика» музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» перевезли сотрудники Управления специальной связи по Псковской области.

Основу собрания составляют предметы графики пушкинской эпохи и пушкинской тематики, коллекция иллюстраций к произведениям великого поэта, а также авторские коллекции художников, творчество которых связано с музеем и его историей.

В связи с тем, что музейные предметы требуют особых условий перевозки, они доставлялись на собственных автомобилях ФГУП ГЦСС с возможностью поддержания необходимой температуры. Спецсвязи России доверяли перевозку работ Николая Рериха, Михаила Врубеля, Сальвадора Дали, Рубенса, Леонардо да Винчи, Страдивари, Гварнери и других всемирно признанных мастеров искусства.

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