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Общество

О числе депутатов, популизме, бюджете и Белоруссии — председатель областного Собрания Александр Котов на ПАИ-live

Парламентские каникулы еще идут, но депутаты Псковского областного Собрания уже втягиваются в работу. Осень традиционно — период сложных сессий, связанных, в частности, с подготовкой проекта бюджета на будущий год.

Кроме того, в 2021 году предстоят выборы депутатов регионального Собрания, которые, очевидно, пройдут по новой схеме. Об этом, а также о борьбе с популизмом, о том, как некоторые присваивают чужие труды, о событиях в Белоруссии и почему важно уходить вовремя, о том, почему важно вспомнить 1991 год, — в разговоре с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым в эфире ПАИ-live 19 августа в 15:00.

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