В Великих Луках на День города запустят иллюминацию колеса обозрения
Иллюминацию колеса обозрения запустят в Великих Луках на День города. Празднование Дня города состоится 22 августа, пишет «Луки.ру».
В городском парке культуры и отдыха Великих Лук на колесе обозрения 22 августа запустят иллюминацию. Монтажные работы световых элементов на колесе находятся в стадии завершения.
Световое шоу ждёт жителей города вечером, оно будет длиться 25 минут. В планах проводить световое шоу на колесе обозрения по праздникам и выходным.