Около 308 млн рублей направят на систему электронных медкарт и рецептов в Псковской области

13:41, 19 августа 2020, ПАИ

В этом году в Псковской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» направят около 308 млн рублей на систему электронных медкарт и рецептов, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.

По её словам, в 2019 году на создание и развитие единого цифрового контура в здравоохранении было направлено чуть более 91 млн рублей. В этом году на развитие этого направления будет направлено более чем в три раза больше средств, уточнила она.

«Благодаря созданию такой системы мы получим серьезный эффект – сможем внедрить системы электронных медицинских карт для амбулаторных и стационарных пациентов, развить телемедицинские технологии, что для пациентов будет крайне удобно и востребовано», – отметила Марина Гаращенко и добавила, что это позволит также запустить электронную систему по управлению льготным лекарственным обеспечением граждан.

«У нас также появится возможность управления и отслеживания определенных клинических рекомендаций, которые даются пациентам, будет налажена правильная маршрутизация пациентов, то есть система должна всё взаимосвязывать. А самое главное, что к 2024 году в регионе будет проведена интеграция со всеми федеральными службами: медико-социальная экспертиза и пенсионный фонд, туда же должен быть подключен федеральный регистр всех льготных категорий граждан, чтобы человеку не приходилось доказывать, что он льготник. Достаточно будет ввести его фамилию, имя и отчество и определить, к какой льготной категории граждан он относится», – пояснила Марина Гаращенко.