0
15:33
Новый корпус гостиницы и другие элементы инфраструктуры появились в Спортивно-туристическом комплексе «Раздолье»
15:17
Новую величину прожиточного минимума псковские депутаты утвердят в сентябре
15:00
Начался ПАИ-livе с Александром Котовым
13:37
В Великих Луках на День города запустят иллюминацию колеса обозрения
13:30
О числе депутатов, популизме, бюджете и Белоруссии — председатель областного Собрания Александр Котов на ПАИ-live
13:04
В Псковском театре кукол 26 августа состоится премьера спектакля «Бегемотик»
12:07
Более 8 километров трассы Неёлово – Печоры отремонтировали по нацпроекту
Еще новости
Общество

40 тысяч рублей заплатит землевладелец за зарастание участка в Куньинском районе

В Псковской области собственник сельхозземель оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что ранее не заплатил административный штраф за зарастание участка в Куньинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Гражданин является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 3,2 гектара, расположенного в Куньинском районе. Ранее в ходе проверки сотрудники Россельхознадзора выявили, что земля на его участке заросла сорной травой, деревьями и кустарником. За это нарушение представители ведомства оштрафовали землевладельца на 20 тысяч рублей. Однако собственник участка не уплатил штраф в установленный законом срок.

В отношении него снова возбудили административное дело. Мировой судья оштрафовал гражданина теперь уже на 40 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Новый корпус гостиницы и другие элементы инфраструктуры появились в Спортивно-туристическом комплексе «Раздолье»
19 августа 2020
Новый корпус гостиницы и другие элементы инфраструктуры появились в Спортивно-туристическом комплексе «Раздолье»
Новую величину прожиточного минимума псковские депутаты утвердят в сентябре
19 августа 2020
Новую величину прожиточного минимума псковские депутаты утвердят в сентябре
Начался ПАИ-livе с Александром Котовым
19 августа 2020
Начался ПАИ-livе с Александром Котовым
В Великих Луках на День города запустят иллюминацию колеса обозрения
19 августа 2020
В Великих Луках на День города запустят иллюминацию колеса обозрения
О числе депутатов, популизме, бюджете и Белоруссии — председатель областного Собрания Александр Котов на ПАИ-live
19 августа 2020
О числе депутатов, популизме, бюджете и Белоруссии — председатель областного Собрания Александр Котов на ПАИ-live
В Псковском театре кукол 26 августа состоится премьера спектакля «Бегемотик»
19 августа 2020
В Псковском театре кукол 26 августа состоится премьера спектакля «Бегемотик»
Более 8 километров трассы Неёлово – Печоры отремонтировали по нацпроекту
19 августа 2020
Более 8 километров трассы Неёлово – Печоры отремонтировали по нацпроекту
В Пскове 19 августа будет перекрыт участок улицы Некрасова
19 августа 2020
В Пскове 19 августа будет перекрыт участок улицы Некрасова

Идет загрузка...