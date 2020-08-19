40 тысяч рублей заплатит землевладелец за зарастание участка в Куньинском районе

13:59, 19 августа 2020, ПАИ

В Псковской области собственник сельхозземель оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что ранее не заплатил административный штраф за зарастание участка в Куньинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Гражданин является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 3,2 гектара, расположенного в Куньинском районе. Ранее в ходе проверки сотрудники Россельхознадзора выявили, что земля на его участке заросла сорной травой, деревьями и кустарником. За это нарушение представители ведомства оштрафовали землевладельца на 20 тысяч рублей. Однако собственник участка не уплатил штраф в установленный законом срок.

В отношении него снова возбудили административное дело. Мировой судья оштрафовал гражданина теперь уже на 40 тысяч рублей.