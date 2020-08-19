Воркаут-площадку установят в великолукской деревне Майкино

14:12, 19 августа 2020, ПАИ

В деревне Майкино Великолукского района будет установлена воркаут-площадка, сообщает газета «Наш путь».

Работы по установке спортивной площадки для занятий воркаутом начнутся 20 августа.

Ещё одна воркаут-площадка в Великолукском районе появится рядом с Демидовской школой в Шелковской волости. Её планируется установить до конца 19 августа.

Ранее сообщалось, что воркаут-площадка появилась на стадионе «Электрон» в Пскове. Она находится в свободном доступе, заниматься на ней могут все желающие.