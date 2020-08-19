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Общество

Воркаут-площадку установят в великолукской деревне Майкино

Установка воркаут-площадки в деревне Майкино. Фото: газета Великолукского района «Наш путь».

В деревне Майкино Великолукского района будет установлена воркаут-площадка, сообщает газета «Наш путь».

Работы по установке спортивной площадки для занятий воркаутом начнутся 20 августа.

Ещё одна воркаут-площадка в Великолукском районе появится рядом с Демидовской школой в Шелковской волости. Её планируется установить до конца 19 августа.

Установка воркаут-площадки рядом с Демидовской школой в Шелковской волости. Фото: газета Великолукского района «Наш путь».

Ранее сообщалось, что воркаут-площадка появилась на стадионе «Электрон» в Пскове. Она находится в свободном доступе, заниматься на ней могут все желающие.

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