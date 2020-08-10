Воркаут-площадка появилась на стадионе «Электрон» в Пскове

07:20, 10 августа 2020, ПАИ

На территории псковского стадиона «Электрон» началось долгожданное строительство, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Губернатор поделился со своими подписчиками фотографиями новой воркаут-площадки, появившейся на стадионе. Недавно о перспективе появления спортплощадки он говорил с псковскими спортсменами. Глава региона отметил, что «новая площадка станет первым шагом в реализации большого запланированного проекта».

Площадка находится в свободном доступе, заниматься на ней могут все желающие.

«На прошлой неделе оборудование было смонтировано, - рассказал губернатор, - на этой работы продолжили: забетонировали основание, уложили резиновое покрытие для безопасности», - сообщил глава региона.

Помимо этого, еще предстоит решить вопрос освещения и патрулирования «Электрона».