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Общество

Воркаут-площадка появилась на стадионе «Электрон» в Пскове

Фото: instahgam-аккаунт Михаила Ведерникова

На территории псковского стадиона «Электрон» началось долгожданное строительство, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Губернатор поделился со своими подписчиками фотографиями новой воркаут-площадки, появившейся на стадионе. Недавно о перспективе появления спортплощадки он говорил с псковскими спортсменами. Глава региона отметил, что «новая площадка станет первым шагом в реализации большого запланированного проекта».

Площадка находится в свободном доступе, заниматься на ней могут все желающие. 

«На прошлой неделе оборудование было смонтировано, - рассказал губернатор, - на этой работы продолжили: забетонировали основание, уложили резиновое покрытие для безопасности», - сообщил глава региона.

Помимо этого, еще предстоит решить вопрос освещения и патрулирования «Электрона».

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