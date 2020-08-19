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Общество

Нового руководителя межрайонного следственного отдела назначили в Опочке

В Опочке назначили нового руководителя межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Приказом руководителя управления кадров Следственного комитета России от 7 августа 2020 года на должность руководителя Опочецкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Псковской области назначен майор юстиции Антон Долгоруков.

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