Нового руководителя межрайонного следственного отдела назначили в Опочке
В Опочке назначили нового руководителя межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Приказом руководителя управления кадров Следственного комитета России от 7 августа 2020 года на должность руководителя Опочецкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Псковской области назначен майор юстиции Антон Долгоруков.