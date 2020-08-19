Валерий Гергиев выступит в Пскове с Симфоническим оркестром Мариинского театра

14:54, 19 августа 2020, ПАИ

Благотворительный концерт коллектива под руководством маэстро Валерия Гергиева состоится 20 августа в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Концерт в Пскове завершит первый масштабный тур музыкантов после снятия ограничений в период пандемии. Выступление станет подарком медицинским работникам Псковской области за их вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, также гостями мероприятия станут учителя и сотрудники социальной сферы.

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В память о подвигах русских воинов Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра дарят слушателям особенные программы. Эти концерты стали продолжением традиций Московского Пасхального фестиваля, который должен был пройти накануне Дня Победы, но не состоялся из-за пандемии.

Гастрольный тур коллектива под руководством Валерия Гергиева возобновился 9 августа в Москве и охватил 16 городов и населённых пунктов. Особое внимание уделено городам-героям, городам воинской славы, сыгравшим важную роль в годы Великой Отечественной войны.

Концерт в Пскове согласован с Роспотребнадзором Псковской области. Зрители должны будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Начало концерта в 16:00. Вход по пригласительным билетам, которые распределены по учреждениям образования, социальной защиты и здравоохранения Псковской области.