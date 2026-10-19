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Культура

«Сон Богородицы» покажут в Пскове на «Ночи искусств»

Акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября в музейном комплексе «Двор Постникова» в Пскове. Для родителей с детьми подготовят экскурсии и творческие площадки, посвящённые искусству разных стран и эпох, сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике.

Гости смогут познакомиться с голландским изразцом, мастёрской лаковой миниатюры, атласами Золотого века и предметами советского быта.

Одним из главных событий вечера станет премьера документального фильма «Сон Богородицы». Он рассказывает о завершении реставрации и первом представлении иконы «Успение Богоматери» XVI века из собрания Псковского музея-заповедника.

«Ночь искусств» пройдет с 16:00 до 20:00 по адресу: улица Олега Кошевого, 2.

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