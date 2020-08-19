До ноября планируется завершить ремонт улицы Спортивной в Пскове
В Пскове до ноября планируется завершить ремонт улицы Спортивной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» заключен муниципальный контракт на проведение работ по ремонту улицы Спортивной, сообщили в УГХ.
Будет выполнен ремонт покрытия проезжей части и отремонтирован тротуар со стороны стадиона «Машиностроитель», а также будут выполнены работы по отведению сточных вод с поверхности тротуара вдоль домов №3 и №5 по улице Спортивной путём устройства водоотводных лотков.
Работы планируется завершить до 1 ноября.