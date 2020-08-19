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Общество

Зелёные насаждения пересадят на улице Балтийской в Пскове

В Пскове на улице Балтийской пересадят зелёные насаждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Пскове по улице Балтийской, 16а в III квартале 2020 года будут произведены работы по пересадке зелёных насаждений породы «ива шаровидная» с вышеуказанного адреса.

В Управлении городского хозяйства сообщили, что в муниципальное казенное учреждение города Пскова «Служба благоустройства города» уже направлена заявка по вопросу проведения покоса травы на территории между домом №16а по улице Балтийской и дорогой по улице Коммунальной.

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