Новую величину прожиточного минимума псковские депутаты утвердят в сентябре

15:17, 19 августа 2020, ПАИ

В Псковской области депутаты Псковского областного Собрания депутатов на очередной сессии в начале сентября утвердят величину прожиточного минимума, чтобы направить данные в Пенсионный фонд РФ вовремя. Об этом заявил председатель регионального парламента Александр Котов в прямом эфире проекта ПАИ-live 19 августа.

Александр Котов рассказал, что сейчас депутаты возвращаются в рабочий режим, в августе планирование бюджета на очередной финансовый год, соответствующий комитет, как заявил председатель регионального парламента, уже работает над проектом закона.

«Также будем активно работать с органами исполнительной власти в рамках подготовки нового бюджета. Придется вносить серьезные корректировки в бюджет нынешнего года. Ожидается, что будут серьезные налоговые недопоступления, связанные с пандемией коронавируса. У нас, конечно, возникли и непредвиденные расходы, связанные с оказанием помощи различным категориям населения. Очевидно, что объем недополученных доходов будет довольно значительным», - сказал Котов, добавив, что сейчас губернатор Псковской области Михаил Ведерников активно работает с правительством и министерствами, чтобы регион получил помощь из федерального центра.

«Мы еще до конца не прочувствовали, с каким трудностями финансового характера мы столкнулись, потому что это механизм инертный. Скорее всего, в полной мере мы это почувствуем в конце нынешнего года и в первом-втором квартале будущего года. Естественно, мы должны это учитывать при принятии бюджета, обратить особое внимание на сохранение всех социальных обязательств и обеспечение работы соцучреждений. В общем, у нас непростой период, вместе с губернатором будем думать, как решать эти проблемы», - заключил Котов.