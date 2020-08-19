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Общество

Новую величину прожиточного минимума псковские депутаты утвердят в сентябре

В Псковской области депутаты Псковского областного Собрания депутатов на очередной сессии в начале сентября утвердят величину прожиточного минимума, чтобы направить данные в Пенсионный фонд РФ вовремя. Об этом заявил председатель регионального парламента Александр Котов в прямом эфире проекта ПАИ-live 19 августа.

Александр Котов рассказал, что сейчас депутаты возвращаются в рабочий режим, в августе планирование бюджета на очередной финансовый год, соответствующий комитет, как заявил председатель регионального парламента, уже работает над проектом закона.  

«Также будем активно работать с органами исполнительной власти в рамках подготовки нового бюджета. Придется вносить серьезные корректировки в бюджет нынешнего года. Ожидается, что будут серьезные налоговые недопоступления, связанные с пандемией коронавируса. У нас, конечно, возникли и непредвиденные расходы, связанные с оказанием помощи различным категориям населения. Очевидно, что объем недополученных доходов будет довольно значительным», - сказал Котов, добавив, что сейчас губернатор Псковской области Михаил Ведерников активно работает с правительством и министерствами, чтобы регион получил помощь из федерального центра.  

«Мы еще до конца не прочувствовали, с каким трудностями финансового характера мы столкнулись, потому что это механизм инертный. Скорее всего, в полной мере мы это почувствуем в конце нынешнего года и в первом-втором квартале будущего года. Естественно, мы должны это учитывать при принятии бюджета, обратить особое внимание на сохранение всех социальных обязательств и обеспечение работы соцучреждений. В общем, у нас непростой период, вместе с губернатором будем думать, как решать эти проблемы», - заключил Котов.

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