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Общество

Главврача псковской психбольницы будут судить за нарушение санитарных норм

Фото Дарьи Хватковой

Главного врача Псковской областной психиатрической больницы № 1 Павла Торкунова будут судить за допущенное нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Соответствующая информация размещена на сайте Псковского районного суда.

В отношении Павла Торкунова возбуждено административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Его обвиняют в совершении действий (или бездействия) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантина. Дело будет рассмотрено 19 августа. Павлу Торкунову как должностному лицу грозит административный штраф до 150 тысяч рублей.

Ранее в Псковской областной психиатрической больнице в Богданово был выявлен очаг коронавируса.

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