С 1 сентября в частном секторе Печор изменится график вывоза ТКО

15:47, 19 августа 2020, ПАИ

С 1 сентября в частном секторе Печор изменится график мешкового вывоза твёрдых коммунальных отходов. Теперь Мехуборка будет забирать пакеты с ТКО по средам и субботам еженедельно. Ранее вывоз осуществлялся по вторникам и пятницам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром».

Мешковой сбор и вывоз ТКО в Печорах организован в частном секторе по следующим адресам: ул. Приозерная, д.18; перекресток ул. Цветочная — ул. Розовая; ул. Пограничная (от ул. Рижской до пересечения с ул. Кузнечной); ул. Эд. Верховича; ул. Рабочая; Партизанский пер.; ул. Иванова; ул. Нетрудово; перекресток ул. Профзсоюзной и пер. Труда; ул. Гражданская; Кузнечная (от ул. Рижской до пересечения с ул. Совхозной); ул. Родниковая; ул. Рагозино, ул. Комсомольская, ул. Красноармейская, ул. Лесная, ул. Машково, ул. Овражная, ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Пограничная, ул. Переулок Зеленый, ул. Рижская, ул. Совхозная, ул. Сахалин, ул. Торфяная, ул. Новые Бутырки, ул. Дачная, ул. Западная, ул. Луговая, ул. Мира (от ул. Рижской до пересечения с ул. Международной), ул. Народная, ул. Проценко, ул. Переулок Труда, ул. Переулок Сельский, ул. Переулок Верровский, ул. Свободы, ул. Сельская, ул. Советская (от ул. Рижской до пересечения с ул. Международной), ул. Телевизионная, ул. Народная, ул. Детская, ул. Аллейная, ул. Водников, ул. Военная, ул. Георгия Улле, ул. Гвардейская, ул. Гагарина, ул. Ключевая, ул. Калеви, ул. Ленина, ул. Ручейная, ул. Розовая, ул. Сенная, ул. Садовая, ул. Сосновая, ул. Юрьевская, ул. Тайловский Бор, ул. Бутырская, ул. Бутырский, ул. Звездная, ул. Ивановская, ул. Международная + торговые павильоны напротив церкви, ул. Малая Пачковка, ул. Псковская, ул. Пионерская, ул. Парковая, ул. Фабричная, ул. Автомобилистов, ул. Вокзальная, ул. Заводская, ул. Мыльниково, ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Сиреневая, ул. Солнечная, ул. Энергетиков, ул. Карьерная, ул. Юрьевские Горы, д. Подовалицы, ул. Зеленая, Соборная площадь, ул. Подгорная и ул. Молодежная.

Также в Печорах установлены 259 контейнеров для ТКО, вывоз большинства из них осуществляется ежедневно.