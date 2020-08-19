Александр Котов считает, что псковская молодежь должна быть более активной

16:03, 19 августа 2020, ПАИ

«Не умея фильтровать информацию из интернета, подростки себя формируют как личности. А информацию надо черпать из разных источников, сравнить с тем, что видишь и провести анализ», - считает председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live 19 августа.

По мнению Александра Котова, современная молодежь «растет на интернете». Он заявил, что «все туда углубились, не сильно анализируя получаемую информацию, воспринимая всё за истину». «Телевидение игнорируется вообще, считается, что там «чистая, галимая пропаганда», там пропаганды хватает, но и почерпнуть для себя что-то полезное тоже можно о том, что происходит вокруг», - сказал Котов.

«Это я уже не говорю о массе фейков. А ведь молодежь — это серьезная сила, много говорят молодежной политике, но не все понимают, что это такое», - добавил он.

Председатель Псковского облсобрания заявил, что региональному парламенту хотелось бы быть в авангарде работы с молодежной средой, поэтому в Молодежный парламент подбирается активная молодежь.

«Пока не очень получается парламенту быть в авангарде молодежной политики. Мне хочется, чтобы как раз парламент был инициатором идей, возможно, даже самых необычных. Не все решается законопроектами, можно получать гранты, объединяться по интересам — инструментов много, был бы интерес и желание, а мы всегда готовы помочь», - резюмировал парламентарий.