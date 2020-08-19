До 26 депутатов может сократиться Псковское областное Собрание

16:07, 19 августа 2020, ПАИ

До 26 может уменьшиться количество депутатов Псковского областного Собрания депутатов. Об этом рассказал Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире проекта ПАИ-livе 19 августа.

«Идея по сокращению числа депутатов обсуждается давно, периодически мы к ней в Собрании возвращаемся», - отметил Александр Котов, добавив, что решение этого вопрос назрело из-за изменения ситуации и численности избирателей.

Спикер облсобрания отметил, что во многих регионах прослеживается тенденция к уменьшению численности депутатов.

«Мы разные цифры рассматривали - и сокращение числа до 33, и до 22, но если смотреть на вопрос с точки зрения нарезки округов, то вырисовывается цифра 26, - добавил Котов. – Получается у нас будет 13 одномандатных избирательных округов, в которые районы войдут целиком и 13 депутатов по партийным спискам».

Сокращение числа депутатов, кроме того, приведёт к существенной экономии средств и само Собрание будет работать более эффективно.

«Если мы будем вносить этот законопроект осенью, я будут предлагать именно число 26 депутатов, тогда районы нарезаются просто идеально», - добавил спикер.