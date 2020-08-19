Котов о Лукашенко: Уходить надо вовремя

16:14, 19 августа 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Белоруссии.

По мнению Александра Котова, 26 лет находиться во главе государства – это запредельный срок. «Уходить надо вовремя. Нормальный руководитель, который хочет естественной смены власти, должен думать о том, что ему рано или поздно всё равно придётся уйти и заранее подготовить себе замену. Так бы было правильно. Считать себя единственным человеком, который является спасителем всего и вся, – это неправильно», – сказал он.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, было задержано более шести тысяч человек. По данным ЦИК, победу с 80,1 % одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.