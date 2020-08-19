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Общество

Почти 300 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области за сутки

Жители Псковской области за сутки лишились почти 300 тысяч рублей в результате дистанционного мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Гражданам звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банков. Они сообщали собеседникам, что с их банковских счетов пытаются незаконно списать деньги, а чтобы приостановить транзакцию, необходимо назвать ключ из SMS-сообщения. Некоторым жителям региона мошенники предлагали приостановить незаконное оформление кредита.

После общения с лжебанкирами 24-летняя великолучанка лишилась почти 44 тысяч рублей, 33-летний житель Псковского района – 60 тысяч рублей, 37-летняя жительница Псковского района – 173 тысяч рублей, а 62-летняя псковичка – 8 тысяч рублей.

По всем фактам проводятся проверки, возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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