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Житель Пыталовского района ударил ножом сожителя матери

Ножом ударил 22-летний житель Пыталовского района сожителя своей матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 августа вечером на почве личных неприязненных отношений обвиняемый во время драки нанёс несколько ударов ножом 35-летнему сожителю своей матери. Потерпевший был доставлен в больницу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Молодой человек был задержан по месту жительства, нож изъят. По данному факту проводится проверка.

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