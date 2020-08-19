Житель Пыталовского района ударил ножом сожителя матери

17:03, 19 августа 2020, ПАИ

Ножом ударил 22-летний житель Пыталовского района сожителя своей матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 августа вечером на почве личных неприязненных отношений обвиняемый во время драки нанёс несколько ударов ножом 35-летнему сожителю своей матери. Потерпевший был доставлен в больницу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Молодой человек был задержан по месту жительства, нож изъят. По данному факту проводится проверка.