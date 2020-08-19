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Общество

В профильном лагере «Поверь в себя – 2020» в Псковской области прошел День карьеры

Профильная смена ценностно-ориентированной программы «Поверь в себя - 2020» продолжает работу в Псковской области. В третий день лагерной смены состоялся День карьеры. В нем поучаствовали представители УМВД России по Псковской области - заместитель начальника полиции Леонид Бураковский, сотрудники ГИБДД, кинологи и бойцы специального отряда «Гром», а также гости из МЧС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области. 

В частности, на тематических площадках подростки познакомились с представителями разных профессий, ознакомились со специальными средствами, которые используются в работе, задали вопросы об учебных заведениях, где проходит подготовка и обучение.  Служебная собака Центра кинологической службы УМВД России по Псковской области по кличке Гера подготовила для ребят свои показательные выступления: продемонстрировала знание специальных команд, а также нашла запрятанную на территории загородной базы закладку - имитацию взрывчатого вещества.

Представители УГИБДД УМВД России по Псковской области в преддверии нового учебного года еще раз напомнили школьникам об основных правилах поведения на дороге, а также подарили каждому воспитаннику лагеря светоотражающий фликер, чтобы ребята были заметны на дорогах в темное время суток. Особый интерес у подростков вызвал служебный автомобиль и его оборудование, а некоторым даже посчастливилось посидеть за рулем патрульного авто и включить специальные проблесковые маячки и сигналы.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялись показательные выступления бойцов специального отряда «Гром» УКОН УМВД России по Псковской области. Они продемонстрировали приемы рукопашного боя, оборону от ножа и оружия. А после - согласились провести товарищеский матч по футболу вместе с воспитанниками лагеря.

Представители МЧС рассказали ребятам, какое оборудование возят с собой на экстренные вызовы, как управляться с огнетушителем, показали развертывание пожарного шланга и надевание экипировки на время.

В дальнейшем подростков ждут тренинговые программы, которые помогут им приобрести опыт общения со своими сверстниками, навыки самореализации в общественно полезном пространстве, а также задания, позволяющие в полной мере раскрыть их творческий потенциал.

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