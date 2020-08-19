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Общество

Неопознанные объекты попали на видео российского космонавта

Снимая полярное сияние над Антарктидой, космонавт Иван Вагнер, который находится на Международной космической станции, увидел пять неизвестных объектов. Он предположил, что это могли быть метеоры или спутники, пишет ТАСС.

«На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть – метеоры, спутники или...» – написал Вагнер на своей странице в Twitter, выложив получившуюся видеозапись.

Он добавил, что информацию об этих объектах он передал руководству Роскосмоса, в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН. Космонавт проводил съемку полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии. «Кадры делались один раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров в секунду. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды», – уточнил он.

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