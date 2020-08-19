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Общество

Отличия коронавируса от гриппа и ОРВИ назвала врач

Врач назвала отличия коронавируса от гриппа и ОРВИ. Главными отличиями коронавируса от сезонных ОРВИ и гриппов являются симптомы и время болезни, пишет РИА Новости.

В первые дни признаки коронавируса и ОРВИ могут быть идентичными – небольшая температура и ощущение слабости.

«На начальном этапе ковидная инфекция может иметь какое-то сходство с банальной вирусной инфекцией, а потом начинаются отличия. Обычная простуда или ОРВИ богата катаральными явлениями: температура может быть невысокой, но при этом есть насморк, першение в горле, ломота в мышцах», — рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

Чаще всего при коронавирусе наблюдается потеря вкуса и обоняния, а также апатия.

Обычная ОРВИ, по ее словам, длится от трёх до семи дней, в то время как при коронавирусной инфекции болезнь может продлиться до трёх недель.

В то же время от гриппа коронавирус отличить несколько проще. Медик напомнила, что это заболевание сопровождается резким ухудшением состояния, высокой температурой в первые дни и выраженной болью в голове и мышцах. Кроме того, при гриппе у пациента может не быть кашля.

При тяжёлой форме коронавируса пациент зачастую может ощущать нехватку воздуха, одышку. Его температура поднимается до 39 градусов.

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