Псковичи без масок вынуждены покидать городской транспорт

17:45, 19 августа 2020, ПАИ

19 августа в городских автобусах Пскова прошел рейд по проверке соблюдения масочного режима. Наличие масок у пассажиров контролировали сотрудники комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и полиции.

Проверяющие посетили несколько автобусов и напомнили пассажирам о необходимости обязательно носить маски.

Как показала проверка, большинство пассажиров находятся в автобусе в маске либо имеют ее при себе и при напоминании сразу надевают. Граждане без масок покидают салон. Согласно изменениям в указе губернатора, сотрудники транспортного предприятия вправе не допустить в автобус человека без маски.