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Общество

Образовательная сессия для педагогов «Точек роста» пройдёт в «Кванториуме» Пскова

С 25 по 28 августа в рамках национального проекта «Образование» в детском технопарке «Кванториум» пройдет образовательная сессия для педагогов центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» по предметной области «Технология». Курсы повышения квалификации пройдут в мини-группах по 10-11 человек в разных аудиториях с соблюдением всех санитарных норм.

Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском «Кванториуме», обучение проводится по поручению Фонда новых форм развития образования.

Педагоги рассмотрят особенности преподавания предмета «Технология» в «Точках роста», познакомятся с современными образовательными проектами, запланируют деятельность в своих образовательных организациях.

С помощью наставников детского технопарка учителя будут практиковаться по шести направлениям: 3D-моделирование, промышленный дизайн, хай-тек, геоинформационные технологии, аэротехнологии, робототехника и виртуальная реальность. Основной акцент будет сделан на практические занятия.

Центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста» предусматривают новый подход к обучению детей, в частности по таким предметам, как «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности». В регионе работает 8 «Точек роста». Ещё 41 начнет свою работу в сентябре 2020 года. 

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