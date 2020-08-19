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Общество

Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате 1 млрд долларов через 19 лет

1 млрд долларов собрал в прокате первый фильм о Гарри Поттере. Благодаря перевыпуску фильма «Гарри Поттер и философский камень» в Китае лента заработала в мировом прокате свыше 1 млрд долларов, пишет РИА «Новости».

В минувшие выходные картина, основанная на серии книг писательницы Джоан Роулинг, заняла первое место в чартах кассовых сборов Китая и принесла её создателям дополнительные 13,6 миллиона долларов с 16 тысяч кинозалов.

Общие сборы от первого фильма о Гарри Поттере составили 1,001 млрд долларов, что сделало его второй лентой во франшизе, состоящей из восьми фильмов, преодолевшей отметку миллиард.

1,34 млрд долларов в 2011 году заработал фильм «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». Кассовые сборы всех частей о «Гарри Поттере» составили 7,74 миллиарда долларов.

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