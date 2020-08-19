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Общество

Покрытие динозавров в великолукском парке безопасно для посетителей

Фото: газета «Великолукская Правда Новости».

Для посетителей безопасно покрытие динозавров в великолукском парке. Директор инвестиционной компании Александр Терентьев рассказал о безопасности покрытия динозавров в городском парке, пишет «Луки.ру».

Местных жителей интересовал вопрос, не будет ли токсичным для воздуха покрытие динозавров из парка юрского периода.

На вопрос ответил директор инвестиционной компании Александр Терентьев. По его словам, предприятие, которое изготавливало динозавров, работает по всему миру. В частности, в Россию были доставлены уже четыре подобных набора для динопарка.

В договоре, заключённом с фирмой, указывалось, что краски и покрытие должны соответствовать российским стандартам.

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