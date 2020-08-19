За незаконное приобретение земельных участков пскович получил условный срок

19:33, 19 августа 2020, ПАИ

Условный срок получил пскович за незаконное приобретение земельных участков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФСБ России по Псковской области.

Житель Пскова организовал мошенническую схему по незаконному приобретению земельных участков путём их выкупа в собственность за 3 % от кадастровой стоимости и без проведения торгов на основании предоставления заведомо ложных сведений о наличии на арендованных участках жилых домов, фактически не существующих.

В результате муниципальному образованию «Город Псков» причинён значительный материальный ущерб. Мужчина был признан виновным в мошенничестве и приговорён к трём годам условного заключения.