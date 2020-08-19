Россиянам рассказали о способах отличить фальшивую купюру от настоящей
Россиянам рассказали, как отличить фальшивую купюру от настоящей. Есть несколько признаков, которые помогут выявить подделку, пишет РИА «Новости».
Председатель Союза бонистов России и учёный Александр Баранов отметил, что любой человек должен обращать внимание на водяной знак на купюре, а также на цветопеременные краски и текстуру бумаги на ощупь.
Для выявления фальшивых денежных средств специалист рекомендовал использовать ультрафиолет.