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Общество

Россиянам рассказали о способах отличить фальшивую купюру от настоящей

Фото Дарьи Хватковой.

Россиянам рассказали, как отличить фальшивую купюру от настоящей. Есть несколько признаков, которые помогут выявить подделку, пишет РИА «Новости».

Председатель Союза бонистов России и учёный Александр Баранов отметил, что любой человек должен обращать внимание на водяной знак на купюре, а также на цветопеременные краски и текстуру бумаги на ощупь.

Для выявления фальшивых денежных средств специалист рекомендовал использовать ультрафиолет.

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