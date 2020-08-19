Мужчина с татуировками по всему телу пропал в Острове

19:51, 19 августа 2020, ПАИ

В Острове полиция разыскивает 58-летнего местного жителя Сергея Павлова, который 12 августа 2020 года ушёл из дома в неизвестном направлении. До сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Разыскиваемый ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо треугольное, волосы светлые, короткие, глаза голубые. Всё тело, кроме лица, в татуировках. Был одет в тёмно-синюю футболку в сетку, тёмно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, чёрные резиновые шлёпки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам (8 81152) 36-112, 02, 112 или в ближайший отдел полиции.