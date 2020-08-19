Александр Козловский пообещал решить проблему с отсутствием мобильной связи в Лычевской волости

21:20, 19 августа 2020, ПАИ

Депутат Госдумы РФ Александр Козловский пообещал посодействовать в решении проблемы с отсутствием мобильной связи в десяти деревнях Лычевской волости Великолукского района. Этот вопрос подняли активисты во время встречи с депутатом 19 августа, сообщает газета «Наш путь».

Глава Лычевской волости Любовь Никифорова передала депутату коллективное письмо от жителей деревень Успенское, Бандино, Сиверст, Изосенки, Краснополье, Азарьково, Медведково, Каменистик, Крупышево, Воробьево с просьбой о помощи.

Оказалось, что один из жителей деревни Успенское установил на крыше дома усилитель связи, благодаря которому округа получала мобильную связь. Полгода назад усилитель вышел из строя. Теперь мобильная связь у местного населения отсутствует.

«На протяжении шести месяцев в десяти деревнях нет не только интернета, но и не работает даже мобильная связь», – сообщила Любовь Никифорова, отметив, что жители лишены возможности элементарно вызвать скорую помощь. Связь появляется, только когда подъезжаешь к деревне Плаксино, которая находится в нескольких километрах от этих населённых пунктов. Там есть вышка, но и она не особо мощная.

«Звонили, писали, жаловались, но всё бесполезно. Ответ один: возможности установки вышки в деревне Успенское, где проживает более 600 человек, нет», – добавила Любовь Никифорова.

Также она отметила, что проблемы со связью наблюдаются в том числе и на территории других населённых пунктов Лычевской волости.

Александр Козловский пообещал посодействовать в разрешении этой проблемы.