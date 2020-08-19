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Общество

Почти 900 тысяч рублей заплатили нарушители земельного законодательства в Псковской области

С января по июль 2020 года специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 712 проверок соблюдения земельного законодательства, в ходе которых выявили 396 нарушений собственниками земельного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

По итогам проверок выдано 334 предписания об устранении выявленных нарушений, возбуждены 162 дела об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 896 000 рублей. Землепользователи самостоятельно устранили 213 нарушений.

Большая часть нарушений была связана с самовольным занятием земельных участков и невыполнением в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор.

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