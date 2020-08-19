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Общество

Гигантская аномалия обнаружена над Землёй

В небе над Южной Америкой и Юго-Западной Африкой происходит расширение гигантской области, которая провоцирует понижение магнитной напряжённости. Данное явление получило название «Южно-Атлантическая аномалия», сообщается на сайте NASA.

В агентстве отметили, что магнитное поле Земли выступает своеобразным щитом, который отражает заряженные солнечные частицы. Обнаруженная аномалия позволяет частицам приближаться к поверхности Земли ближе обычного. Из-за излучаемой ими радиации или прямого попадания в спутники они могут вызывать неполадки в работе бортовых компьютеров, а также проблемы в сборе данных космическими аппаратами.

Причиной аномалии могли стать две особенности Земли: наклон её оси и поток расплавленных металлов внутри внешнего ядра.

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