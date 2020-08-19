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Общество

Новая остановка появится в деревне Баландино Великолукского района

Фото: газета Великолукского района «Наш путь».

В деревне Баландино Шелковской волости появится новая остановка, сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

Работы по обустройству остановки общественного транспорта ведутся рядом с домом № 53 на улице Портовой в деревне Баландино. Скоро здесь должен появиться крытый павильон, уточняет издание.

«Местные жители давно просили нас об обстановке», – рассказала глава Шелковской волости Любовь Богатырёва, отметив, что пожелания местных жителей ни в коем случае не должны оставаться без ответа.

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