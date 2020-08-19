Новая остановка появится в деревне Баландино Великолукского района

23:09, 19 августа 2020, ПАИ

В деревне Баландино Шелковской волости появится новая остановка, сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

Работы по обустройству остановки общественного транспорта ведутся рядом с домом № 53 на улице Портовой в деревне Баландино. Скоро здесь должен появиться крытый павильон, уточняет издание.

«Местные жители давно просили нас об обстановке», – рассказала глава Шелковской волости Любовь Богатырёва, отметив, что пожелания местных жителей ни в коем случае не должны оставаться без ответа.