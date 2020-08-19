В Себеже нашли угнанный в Ленинградской области строительный кран

07:01, 20 августа 2020, ПАИ

В Себеже нашли угнанный в Ленинградской области строительный кран сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию поступило заявление, что в ночь на 13 августа с охраняемой строительной площадки на шоссе Энтузиастов в Киришах похищен строительный автокран, который заявитель оценил в 4 млн рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража) и приступили к поискам машины. Спустя четыре дня, благодаря совместным действиям сотрудников регионального уголовного розыска и полиции Киришского района, пропажа обнаружилась в Псковской области.

Почти одновременно задержан 39-летний неработающий житель города Отрадное Ленинградской области, который может быть причастен к краже.