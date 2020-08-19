На 8,4% выросло производство скота и птицы на убой в Псковской области

23:49, 19 августа 2020, ПАИ

В январе – июле 2020 года в хозяйствах всех категорий Псковской области, по расчётам, произведено 198,5 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе). Это на 8,4 % больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Также в регионе за семь месяцев 2020 года произвели 118 тысяч тонн молока и 50,3 млн штук яиц. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство молока выросло на 1 %, а производство яиц сократилось на 2,5 %.

Прирост производства обеспечили сельскохозяйственные организации. Удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99 %, молока – 81 %, яиц – 39 %.