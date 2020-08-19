Какие находки уже сделали псковские археологи в этом сезоне

23:57, 19 августа 2020, ПАИ

В Псковской области, по предварительным итогам археологических работ, специалисты обнаружили более 1,5 тысячи ценных находок. Общая площадь археологических раскопок составила более 3 тысяч квадратных метров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Исследования проводились как в Пскове, на улицах Леона Поземского, Георгиевской, Советской, так и в районах», – отметила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Так, в ходе первого этапа реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове от Троицкого моста до границы города в рамках объекта «Совершенствование обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» на объекте ведутся археологические раскопки.

На участке раскопа на улице Волкова раскрыты остатки деревянных построек XII-XVIII веков, печных конструкций, а также следы сельскохозяйственной активности. Исследования на перекрёстке с улицей Набат позволили раскрыть и изучить подвальные части каменных жилых построек XVI–XVII веков. Археологические раскопки на повороте у церкви Козьмы и Дамиана раскрыли остатки каменной постройки, которая, вероятнее всего, относилась к комплексу зданий ныне существующей церкви. Рядом найдено несколько погребений XV века, которые предположительно относятся к некрополю сгоревшей деревянной церкви Козьмы и Дамиана.

В ходе раскопок в сквере между улицами Герцена и Волкова обнаружено обширное пространство, занятое каменными постройками подворья Снетогорского монастыря. По результатам археологических работ скорректировано местоположение колодца с целью сохранения построек подворья.

На Мстиславском раскопе в районе бывшей ТЭЦ выявлены жилые и хозяйственные постройки XV–XVII веков. Археологи обнаружили следы более ранней городской уличной планировки и остатки производственного комплекса (железоплавильный горн, жернова для измельчения железной руды).

Также были продолжены исследования обнаруженного ранее участка дохристианского городского некрополя. В ходе поисковых работ в захоронениях было сделано несколько интересных находок. «Наиболее интересными являются двусторонняя бронзовая подвеска со «знаками Рюриковичей», застёжки с изображениями святых и большое количество раннесредневековых бусин», – отметила Марина Кулакова.

На Великоулицком раскопе на улице Советской выявлены жилые и хозяйственные постройки XV–XVII веков, остатки дворовых замощений и производственного комплекса, а также курганные насыпи. Среди находок отмечены детали конской упряжи, наконечники стрел и арбалетных болтов, нательные кресты раннесредневековых типов, наконечник наборного пояса, шпора, пружинные ножницы, изразцы.

На Георгиевском раскопе у церкви Георгия со Взвоза исследования проводятся в рамках реконструкции городской усадьбы Беклешева. По предварительным итогам работ можно говорить о первоначальном освоении данной территории, начиная с XII века. К этому времени относятся находки пастовой бусины, шиферных пряслиц, нескольких бронзовых браслетов и фибул, а также значительного количества керамического материала.

При раскопках по внешнему периметру здания с его западной прибрежной стороны обнаружен участок кладки крепостной стены 1464–1465 годов. Её удалось проследить на расстоянии около 30 метров, где кладка сохранилась на высоту до 1,2 метра.

Что касается археологических работ за пределами Пскова, то на территории региона в 2020 году обследованы земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению в Красногородском и Великолукском районах. Кроме того, в Островском районе выявлен ранее неизвестный памятник археологии «Грунтовый могильник у урочища Ашвидово».

В рамках летней полевой археологической школы при поддержке фонда «История Отечества» продолжаются археологические раскопки и на поселении у деревни Горожане Новосокольнического района. «Археологические работы ведутся силами волонтёров при поддержке администрации Псковской области. Площадь исследований составляет 45 квадратных метров. В работе полевой школы приняли участие 50 волонтёров из разных районов области и различных регионов России», – уточнила Марина Кулакова.

Также проведена археологическая разведка в Островском районе, было исследовано женское погребение. Анализ могильного инвентаря позволяет высказать предположение, что выявленный могильник этнически относится к представителям латгальских племён и датируется XVIII веком.

Археологический сезон продолжается. В планах археологов – проведение исследований в Печорах, Новосокольническом и Стругокрасненском районах, а также в Пскове, на территории подворья Псково-Печерского монастыря, у Троицкого собора, в Мирожском монастыре.