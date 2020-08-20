Сезон аллергии в этом году завершится на месяц позже

08:19, 20 августа 2020, ПАИ

Бурное цветение в этом году спровоцировало затяжной сезон аллергии. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Пыльца Club», он может завершиться в сентябре или даже в октябре — то есть как минимум на месяц позже обычного.

«В этом году цветение злаков и сложноцветных, к которым относится полынь, выдалось активным, причем между ними не было перерыва — одна аллергия плавно перетекла в другую. Некоторым людям не помогают лекарства», — отметил эксперт сервиса «Пыльца Club» Андрей Миргородский.

По его словам, уже почти месяц самочувствие пользователей с аллергией на полынь держится в так называемой красной зоне (8-10 баллов из 10 возможных). Врачи обеспокоены также тем, что аллергики могут не переносить препараты для лечения Covid- 19 При этом, скоро наступит осень, когда заболеваемость ОРВИ традиционно повышается.

«Если у пациента совпадут аллергия и коронавирус, могут возникнуть серьезные проблемы. Дело в том, что у пациента с аллергией есть нарушения в иммунной системе, поэтому его реакция на вирус может быть особенной. Самая большая «засада» заключается в том, что пациенты с аллергией на пыльцу, пыль, домашние продукты имеют также аллергию на медикаменты», — рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.

Европейские ученые описали точную связь между возникновением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения респираторными заболеваниями, среди которых грипп и COVID-19. Специалисты считают, что иммунитет приходит в боевую готовность из-за действия аллергенов, а также в связи с возникновением особого аэрозоля в воздухе, сокращающим число вирусных частиц в атмосфере. Поэтому, согласно их заключению, распространение коронавируса будет снижаться летом и расти осенью и зимой, когда прекратится цветение растений и уменьшится солнечная активность. Российские специалисты считают эти выводы преждевременными.