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Общество

В России предложили отменить налог на доход от сдачи вторсырья

Для россиян предлагают отменить НДФЛ за продажу вторсырья – металла, пластика, стекла. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутатов ГД Алексея Канаева и Николая Валуева.

Законопроект уже поддержали в Минприроды. В среднем граждане, которые продают вторсырье, ежегодно зарабатывают от 300 рублей до 120 тыс. Однако есть и те, кто занимается сбором и сдачей вторсырья целенаправленно, их доходы могут быть заметно выше, рассказал директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. Необходимость уплаты НДФЛ с дохода (на все виды мусора, кроме макулатуры) заметно ограничивает обороты сбора вторсырья, заявили «Известиям» в Минприроды. Поэтому депутаты Алексей Канаев и Николай Валуев разработали законопроект об отмене этого налога. Они уже направили его в Минприроды и Минэкономразвития.

В пунктах приема каждый год собирается около 40 млн т вторсырья. После отмены НДФЛ обороты могут вырасти примерно до 70 млн т, спрогнозировал первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Обязанность уплаты НДФЛ, во-первых, снижает экономическую привлекательность продажи вторсырья для граждан. Во-вторых, организаторы приема вторсырья вынуждены выступать в качестве налоговых агентов — вести учет всех сдавших его граждан, рассказали в Минприроды. В итоге у компаний возникают расходы, делающие подобную деятельность непривлекательной и трудоемкой. Отмена НДФЛ позволит развить интерес инвесторов к деятельности и вовлечь максимальное количество граждан, подчеркнули в ведомстве.

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