Назван способ вычислить мошенников по номеру телефона

08:56, 20 августа 2020, ПАИ

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников, и отметил, что даже фактом ответа на звонок можно самому себе навредить, сообщает газета «Известия».

Специалист указал, что в 2020 году активность телефонных мошенников в России возросла. Самый безопасный способ избежать беседы с аферистами — не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

По словам Куканова, злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номера и делать их идентичными реальным банковским.

«Рекомендация одна — при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты», — цитирует эксперта 20 августа «Прайм».

При этом перезванивать на незнакомые номера не стоит. Самыми подозрительными номерами специалист назвал короткие, городские, без кода +7. Например, начинающиеся на 8-809 (номера платных услуг).

Куканов указал, что мошенники нередко моментально сбрасывают звонок в ожидании, что им перезвонят.

Кроме того, обезопасить себя можно с помощью приложений-определителей номеров. Так как аферисты часто звонят, их номера быстро оказываются в базах неблагонадежных.

14 августа банк ВТБ предупредил о мошенниках, которые обещают в качестве бонуса перечислить 2020 рублей после прохождения опроса о качестве работы сотрудников и офисов банка. При этом злоумышленники просят указать в анкете данные, указанные на обеих сторонах банковской карты.