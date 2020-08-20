Памятный мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны установили в Идрице

09:55, 20 августа 2020, ПАИ

В посёлке Идрица Себежского района установили памятный мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, памятная плита узникам концлагеря «Дулаг-150» установлена силами сотрудника исправительной колонии № 3 УФСИН России по Псковской области, администрации Идрицкого района, поискового отряда «Идрицкий» под руководством командира отряда, ветерана уголовно-исполнительной системы региона Владимира Еремеева.

В рамках поисковых мероприятий на территории бывшего военного городка в посёлке Идрица из появившейся информации от местных жителей и архивных справок о существовавшем концлагере была найдена плита с названием концлагеря на немецком языке «Дулаг-150». Плиту перевезли, отреставрировали и установили на въезде в поселок Идрица.

Как рассказали участники мероприятия, в ближайшее время планируется совместными усилиями оформить мемориал и провести благоустройство.