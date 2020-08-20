60-летний водитель Audi погиб в ДТП в Великолукском районе
В Великолукском районе в результате ДТП погиб 60-летний водитель. Авария произошла около деревни Иваново Переслегинской волости, пишет газета «Наш путь».
18 августа на трассе Шимск – Великие Луки возле деревни Иваново Переслегинской волости Великолукского района произошло ДТП.
60-летний житель деревни Макоедово Лычевской волости за рулём автомобиля «Ауди-80» не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.
От полученных травм мужчина скончался на месте.