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60-летний водитель Audi погиб в ДТП в Великолукском районе

В Великолукском районе в результате ДТП погиб 60-летний водитель. Авария произошла около деревни Иваново Переслегинской волости, пишет газета «Наш путь».

18 августа на трассе Шимск – Великие Луки возле деревни Иваново Переслегинской волости Великолукского района произошло ДТП.

60-летний житель деревни Макоедово Лычевской волости за рулём автомобиля «Ауди-80» не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

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