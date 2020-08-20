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В Стругокрасненском районе двое петербуржцев напали на операторов АЗС и украли деньги

Двое жителей Санкт-Петербурга напали на операторов АЗС и украли деньги в Стругокрасненском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В начале декабря 2018 года двое мужчин, используя пистолет и перцовый баллончик, совершили нападение на операторов АЗС в деревне Цапелька Стругокрасненского района.

Злоумышленники распылили перцовый баллончик в лицо одного из операторов, а второго избили. Затем, угрожая операторам пистолетом, подсудимые заставили выдать находящиеся в кассах и сейфе денежные средства в размере 134 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления.

Обвиняемые получили наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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