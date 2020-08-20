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Общество

Великолукская пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей, покупая «Шевроле»

68-летняя великолучанка решила приобрести автомобиль «Шевроле». Встретившись с продавцом, женщина осталась довольна транспортным средством и отдала владельцу 60 тысяч рублей – всю стоимость сделки. Мужчина, предлагавший купить иномарку, пообещал встретиться с ней в ГИБДД и оформить покупку, но больше он на связь с великолучанкой не выходил.

Полиция установила подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47-летний житель Великолукского района. Он уже дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Следователями МО МВД России «Великолукский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи «Мошенничество» УК РФ.

 

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