Великолукская пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей, покупая «Шевроле»

10:04, 20 августа 2020, ПАИ

68-летняя великолучанка решила приобрести автомобиль «Шевроле». Встретившись с продавцом, женщина осталась довольна транспортным средством и отдала владельцу 60 тысяч рублей – всю стоимость сделки. Мужчина, предлагавший купить иномарку, пообещал встретиться с ней в ГИБДД и оформить покупку, но больше он на связь с великолучанкой не выходил.

Полиция установила подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47-летний житель Великолукского района. Он уже дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Следователями МО МВД России «Великолукский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи «Мошенничество» УК РФ.