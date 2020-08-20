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Общество

Названы противопоказания для прививки от коронавируса

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса, передает радио Sputnik.

По словам Жемчугова, ограничения перед вакцинацией от COVID-19 будут схожи с теми, которые учитываются перед вакцинацией от гриппа. Прививку ни в коем случае нельзя делать больным людям. Если температура тела будет серьезно превышать отметку в 37°С, то вакцину ставить не будут.

Также прививку не получат люди, которые накануне употребляли алкоголь.

Владислав Жемчугов призывает приходить на вакцинацию подготовленными и не стесняться задавать вопросы. Например, стоит уточнить срок годности вакцины и температуру в холодильнике, где вакцина хранится. Также врач призвал обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, и проверить, точно ли он использует одноразовый шприц.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V». Старт программы вакцинации от коронавируса в России планируется на осень.

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