Очередь за пригласительными на «Музыку на воде» доходила до Октябрьского проспекта

11:11, 20 августа 2020, ПАИ

В Пскове очередь за пригласительными на концерт «Музыка на воде» растягивалась от кассы БКЗ до Октябрьского проспекта. Об этом рассказала директор областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 20 августа.

По словам Барышниковой, концерт «Музыка на воде» произвел ажиотаж, при этом мероприятие особо не рекламировалось.

«Остальные пригласительные были распределены по нашим партнерам, тем, кто помогал в подготовке, по самим участникам симфонического оркестра, но большую часть в кассе раздали», - добавила директор Псковской филармонии.