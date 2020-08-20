0
10:55
Ещё 35 жителей Псковской области заразились коронавирусом
09:56
«Единая Россия» продолжает реализацию проекта «Чистая страна»
09:38
Более 15,3 млн человек в мире вылечились от коронавируса
09:11
В Гдовском районе нашли заблудившуюся в лесу женщину
08:19
Сезон аллергии в этом году завершится на месяц позже
23:57
Какие находки уже сделали псковские археологи в этом сезоне
23:49
На 8,4% выросло производство скота и птицы на убой в Псковской области
Еще новости
Общество

Ещё 35 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Ещё 35 жителей Псковской области заразились коронавирусом, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 4314 случаев.

Выздоровели 43 человека, число поправившихся достигло 3053 человек. 

Статистика по умершим не изменилась. Скончались 60 человек.

Статистика по районам выглядит так: Псков – 1364, Великие Луки – 837, Бежаницкий район - 52, Великолукский район – 190, Гдовский район – 85, Дедовичский район – 67, Дновский район - 107, Красногородский район – 41, Куньинский район – 39, Локнянский район - 14, Невельский район - 143, Новоржевский район – 25, Новосокольнический район - 112, Опочецкий район – 45, Островский район – 307, Палкинский район - 52, Печорский район – 62, Плюсский район – 102, Порховский район - 151, Псковский район – 359, Пустошкинский район – 26, Пушкиногорский район - 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 30, Стругокрасненский район – 47, Усвятский район - 24.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Ещё 35 жителей Псковской области заразились коронавирусом
20 августа 2020
Ещё 35 жителей Псковской области заразились коронавирусом
«Единая Россия» продолжает реализацию проекта «Чистая страна»
20 августа 2020
«Единая Россия» продолжает реализацию проекта «Чистая страна»
Более 15,3 млн человек в мире вылечились от коронавируса
20 августа 2020
Более 15,3 млн человек в мире вылечились от коронавируса
В Гдовском районе нашли заблудившуюся в лесу женщину
20 августа 2020
В Гдовском районе нашли заблудившуюся в лесу женщину
Сезон аллергии в этом году завершится на месяц позже
20 августа 2020
Сезон аллергии в этом году завершится на месяц позже
Какие находки уже сделали псковские археологи в этом сезоне
19 августа 2020
Какие находки уже сделали псковские археологи в этом сезоне
На 8,4% выросло производство скота и птицы на убой в Псковской области
19 августа 2020
На 8,4% выросло производство скота и птицы на убой в Псковской области
Два дачных дома сгорели в Плюсском районе
19 августа 2020
Два дачных дома сгорели в Плюсском районе

Идет загрузка...