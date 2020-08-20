Ещё 35 жителей Псковской области заразились коронавирусом
Ещё 35 жителей Псковской области заразились коронавирусом, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 4314 случаев.
Выздоровели 43 человека, число поправившихся достигло 3053 человек.
Статистика по умершим не изменилась. Скончались 60 человек.
Статистика по районам выглядит так: Псков – 1364, Великие Луки – 837, Бежаницкий район - 52, Великолукский район – 190, Гдовский район – 85, Дедовичский район – 67, Дновский район - 107, Красногородский район – 41, Куньинский район – 39, Локнянский район - 14, Невельский район - 143, Новоржевский район – 25, Новосокольнический район - 112, Опочецкий район – 45, Островский район – 307, Палкинский район - 52, Печорский район – 62, Плюсский район – 102, Порховский район - 151, Псковский район – 359, Пустошкинский район – 26, Пушкиногорский район - 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 30, Стругокрасненский район – 47, Усвятский район - 24.